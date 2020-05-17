Викингюр Гёта
    -
    17:00
    17.05.20
    Sarpugerði
    Скала
      Betri Deildin menn • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Викингюр Гёта - Скала
      Betri Deildin menn - 17 мая 2020

      Футбол, Betri Deildin menn. Следите за матчем Викингюр Гёта – Скала на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Викингюр Гёта и Скала и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Викингюр Гёта и Скала, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет