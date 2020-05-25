Матч чемпионата Фарер
Фото: Twitter
Можно смотреть не только Бундеслигу и чемпионат Белоруссии – выбор уже довольно богатый.
В третьем туре чемпионата Фарерских островов нападающий «ХБ Торсхавна» Адриан Юстинуссен сделал покер за 13 минут в матче против «АБ Аргира».
21-летний форвард забил на восьмой, 12-й, 17-й и 21-й минутах игры, три мяча залетели со штрафных прямыми ударами. Команда Юстинуссена выиграла со счетом 5:0, и в пятом голе он тоже поучаствовал – отдал результативную передачу.
Чемпионат Германии
Полузащитник «Аугсбурга» с российским паспортом вломил шикарный гол со штрафного в ворота «Шальке»
20 ЧАСОВ НАЗАД
- С 16-й минуты «Торсхавн» играл в меньшинстве.
- После трех туров «ХБ Торсхавн» идет на втором месте с тремя победами, по дополнительным показателям уступая «Б-36 Торсхавну».
Самый нелепый промах рестарта сезона – игрок «Байера» не забил в пустые с двух метров
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Чемпионат Белоруссии
В Белоруссии очередной триллер – перестрелка из шести голов и 2 шедевра в конце
10/05/2020 В 09:21
Чемпионат России
Канчельскис – о ситуации в «Локомотиве»: «То Смородская чудила прилично, то Кикнадзе»
14 МИНУТ НАЗАД