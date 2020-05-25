Можно смотреть не только Бундеслигу и чемпионат Белоруссии – выбор уже довольно богатый.

В третьем туре чемпионата Фарерских островов нападающий «ХБ Торсхавна» Адриан Юстинуссен сделал покер за 13 минут в матче против «АБ Аргира».

21-летний форвард забил на восьмой, 12-й, 17-й и 21-й минутах игры, три мяча залетели со штрафных прямыми ударами. Команда Юстинуссена выиграла со счетом 5:0, и в пятом голе он тоже поучаствовал – отдал результативную передачу.

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С 16-й минуты «Торсхавн» играл в меньшинстве.

После трех туров «ХБ Торсхавн» идет на втором месте с тремя победами, по дополнительным показателям уступая «Б-36 Торсхавну».

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