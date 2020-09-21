Историческое событие произошло в матче чемпионата Фарер между «Викингуром» и «Б-71».

Мячи за «Б-71» забили отец и сын – 41-летний Клейтон Насименто и 21-летний Клайвер Насименто. Оба футболиста – защитники.

Чемпионат Фарер
В чемпионате Фарер игрок оформил покер за 13 минут, 3 гола – со штрафных
25/05/2020 В 09:15
  • Клейтон и Клайвер – бразильцы, но у Насименто-младшего есть гражданство Фарерских островов.
  • Отец играет за фарерские клубы с 2003 года, сын также не выбирался в зарубежные команды.
  • Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Викингура».

(Фото: фейсбук «Б-71»)

В чемпионате Фарер игрок оформил покер за 13 минут

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