Историческое событие произошло в матче чемпионата Фарер между «Викингуром» и «Б-71».
Мячи за «Б-71» забили отец и сын – 41-летний Клейтон Насименто и 21-летний Клайвер Насименто. Оба футболиста – защитники.
Чемпионат Фарер
В чемпионате Фарер игрок оформил покер за 13 минут, 3 гола – со штрафных
- Клейтон и Клайвер – бразильцы, но у Насименто-младшего есть гражданство Фарерских островов.
- Отец играет за фарерские клубы с 2003 года, сын также не выбирался в зарубежные команды.
- Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Викингура».
(Фото: фейсбук «Б-71»)
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