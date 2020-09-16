Олимпик Сараево
    -
    17:30
    16.09.20
    Сараево
      Чемпионат Боснии и Герцеговины • Тур 4
      Календарь
      Перед матчем

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      Олимпик Сараево - Сараево
      Чемпионат Боснии и Герцеговины - 16 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Боснии и Герцеговины. Следите за матчем Олимпик Сараево – Сараево на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Сараево и Сараево и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Сараево и Сараево, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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