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Сараево - Борац Баня-Лука

Чемпионат Боснии и Герцеговины - 11 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Боснии и Герцеговины. Следите за матчем Сараево – Борац Баня-Лука на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Винко Маринович или Vlado Jagodic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сараево и Борац Баня-Лука и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сараево и Борац Баня-Лука, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

