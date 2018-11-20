Фан «Лейтон Ориент» выскочил к полю и забавно скопировал движения разминающегося игрока соперника

17 ноября в рамках турнира Национальной конференции Англии «Лейтон Ориент» обыграл «Бромли» (3:1) и получил самое забавное проявление болельщицкого обожания.

Во время матча, пока разминался футболист «Бромли», готовясь выйти на замену, со стороны трибун к бровке поля подскочил болельщик «Лейтона», одетый в клубное джерси. Под радостное улюлюканье фанатов перфомансер скакал на одной ножке и ходил приставным шагом, повторяя все действия за футболистом соперника.

«Лейтон Ориент» занимает первую строчку лиги, «Бромли» – 16-ю.

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