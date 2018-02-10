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38-летний Диего Форлан положил хет-трик в Гонконге, двушечка прилетела со штрафных
Герой ЧМ-2010 еще может.
Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан сделал хет-трик в матче чемпионата Гонконга.
38-летний форвард на 21-й минуте матча с «Ли Ман Уорриорс» подошел к мячу и сравнял счет точным ударом со стандарта. На пятой добавленной к первому тайму минуте Форлан исполнил этот трюк примерно с той же точки и послал удар в другой угол ворот. Голкипер вновь не достал выстрел уругвайца – 3:1.
После перерыва «Китчи» провел контратаку. После навеса с левого фланга защитники подбили мяч над собой, Джи-Гин Лам выкатил под себя, Форлан точно пробил и вкрутил третий мяч в матче.
- «Китчи» победил «Уорриорс» – 5:1 и с преимуществом в 12 очков лидирует в чемпионате.
- Диего Форлан подписал контракт с гонконгским клубом в начале 2018 года. Кроме «Китчи» он выступал за бразильский «Интернасьонал», японский «Сересо Осака», уругвайский «Пеньяроль» и индийский «Мумбай Сити».
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