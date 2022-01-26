В любом спорте должен быть самый-самый. Титул самого пожилого профессионального футболиста давно и плотно занял японец Кадзуеси Миура – даже в 54 он не успокаивается и собирает по восемь предложений на трансферном рынке. Но оказывается, есть в футболе игрок постарше и с похожим КПД – такой же бесполезный.

Старый футболист – только титул

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Кого по умолчанию принято считать самым старым футболистом планеты? Поверхностный ответ – 54-летний японец Кадзуеси Миура. Крутой мужик, играл во времена, когда Месси и Роналду только родились. Сейчас они завершают карьеры – а японец все еще играет. Детали уже не так интересны – и Миура этим пользуется. Пускай у него и нет раскаченных соцсетей, престарелый форвард имеет больше – мировой респект и славу Короля Кадзу. Очевидно, любой другой футболист предпенсионного возраста не получал бы предложения от восьми клубов и легендарную карточку от FIFA с рейтингом 93. А Миура получает.

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Но что представляет из себя Кадзу? Он один из самых топовых японских футболистов, лучший азиатский форвард 1990-х, чемпион Японии и Азии. Последние 17 лет он играл за «Йокогаму», где и добыл славу самого старого футболиста планеты – достойное резюме ненасытного игрока. Но важно понимать, что «Йокогама» это клуб второго дивизиона (в вышке за все время провели только три сезона – вылетели в прошлом году), а Миура в команде скорее занимал место – нормальное игровое время он получал только во втором дивизионе, там же изредка забивал.

Кадзуйоси Миура Фото: Getty Images

В высшей лиге Японии он за два сезона сыграл только 11 матчей (чаще выходил на замену) и ничем не отметился. При этом Миура по-спортивному наглый – он ушел в аренду из «Йокогамы» из-за недовольства игровыми минутами в январе 2022 года, остаток сезона Кадзу проведет в клубе четвертого дивизиона «Сузука ПГ» под руководством старшего брата.

Конечно, Миура молодец и за любовь к футболу его можно только похвалить – вряд ли еще хоть один футболист в мире сыграет 300 матчей после 35 лет. Однако, если бы «Йокогама» не тратила деньги и средние 45 минут в каждом матче последние 17 лет на престарелого нападающего, а нормально укомплектовала бы позицию, вышка в их истории случалась бы чаще. Кадзу оформил за все годы 27+3 – учитывая его великий бэкграунд и уровень сопротивления, это пыль. Индекс полезности, с которым Король удерживает звание самого старого футболиста мира, стремится к нулю – а значит, можно спокойно его разжаловать.

Самый старый футболист мира – миллионер из Гонконга

На самом деле Король Кадзу ни дня не был самым старым профессиональным футболистом мира. Еще в далеком 2013 году, 13 октября, тогда еще 46-летний японец потерял возможность стать таковым – ведь во втором дивизионе Гонконга, в игре «Винг Йи Проперти» и «Тай Чунг» на 33-й минуте на поле вышел 57-летний полузащитник Винг Йи Кун.

Нет, одинаковое имя и название команды – это не совпадение. Кун не только полузащитник, но еще и создатель клуба. А еще миллионер и владелец одной из самых крупных инвестиционных компаний Гонконга Eminence Enterprise. Компания действительно большая – занимается скупкой, строительством, брокерством и юридическими делами в пределах города. Акции компании даже продаются на бирже, а прошлый год Eminence Enterprise закрыла с прибылью в 80 млн долларов. Все это организовал мистер Кун – казалось бы, зачем ему футбол?

Детиньо, легенда Гонконга Фото: Getty Images

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Известно только, что в игре он с 1990-х, в те времена кружил вокруг двух гонконгских команд; позднее возглавлял профессиональную лигу Гонконга, и, наконец, создал собственный футбольный клуб. Возможно, дело в любви к футболу – а может Винг преследовал иные цели. Как минимум один раз инвестор был арестован по обвинению в вымогательстве, и в начале десятых бесконечно судился – футбольный клуб его имени мог бы восстановить репутацию.

Но если создание ФК еще можно объяснить желанием отбелить репутацию, то выход на поле в 57 лет уже вряд ли. Потом Кун еще 20 раз выходил на поле, суммарно отыграв во второй лиге Гонконга больше 500 минут за девять лет, а последний раз полузащитник вышел на замену в начале 2022 года. Ни голов, ни передач у него нет – но и команде своей он особо не мешает.

«Винг Йи Проперти» не самая топовая команда своей лиги – пару раз приближались к элите, но каждый раз чего-то не хватало. В текущем сезоне идут седьмыми без особых шансов на повышение, ведь основной суперфорвард команды, 47-летний бразилец Детиньо (82 гола за 93 игры) совсем недавно закончил карьеру и вошел в структуру клуба. Нет сомнений – если клуб пробьется в элитный дивизион, то владелец-полузащитник обязательно выйдет на поле. В любом возрасте.

В 2021 году Дмитрий Зимин написал большой текст про Миуру – пожилой японец заслуживает респекта.

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