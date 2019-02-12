После этого гвоздя с 30 метров ты узнаешь, что в Марокко тоже есть чемпионат
Мощная базука.
Защитник «ИР Анже» Стеви Нзамбе вколотил завораживаюший мяч в матче чемпионата Марокко против «Оуджа».
В самом конце первого тайма при счете 1:1 Нзамбе от души приложился с дальнего штрафного и прошил вратаря.
- Нзамбе недолгое время числился во второй команде «Марселя» и провел за нее 12 матчей.
- Стеви провел 6 игр за сборную Габона. Он участник летних Олимпийских игр 2012 года.
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