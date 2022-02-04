В матче двух аутсайдеров чемпионата Марокко зафиксировали невероятный автогол. «Рапид Уэд-Зем» уступал в счете в конце второго тайма. У вингера «Хассании» Саада Морсли на 80-й минуте хватило сил на прессинг, и он смело побежал на голкипера хозяев Мехди Уая.

Уая откровенно растерялся от неожиданно прилетевшей передачи. Он ужасно обработал пас во вратарской – мяч после первого касания подпрыгнул перед голкипером. Вид бегущего навстречу Морсли окончательно испугал Мехди, и тот со всей силы засадил в свои ворота.

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«Хассания» выиграла со счетом 2:0. Эта победа вынесла клуб за пределы зоны вылета и держит команду на 14-м месте. «Рапид Уэд-Зем» плетется на последней строчке турнирной таблицы. У них 10 очков в 16 матчах.

Чтобы зрителям было совсем весело, команды заканчивали матч в неполных составах. На 84-й минуте удалили игрока «Хассании», а в добавленное время судья показал по красной карточке еще по одному футболисту каждого клуба.

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