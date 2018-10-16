Чемпион Мальты «Валлетта» предложил Усэйну Болту 2-летний контракт

Мальтийский футбольный клуб «Валлетта» предложил двухлетний контракт восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту.

По словам управляющего директора «Валлетты» Жасстона Слимена, клуб надеется подписать контракт с Болтом до 13 декабря, чтобы тот принял участие в матче за Суперкубок страны против «Бальцана». «Мы всегда рады чемпиону и считаем, что нет ничего невозможного», – приводит слова Слимена ESPN.

Болт, завершивший карьеру в легкой атлетике по окончании чемпионата мира-2017, неоднократно заявлял, что хочет попробовать силы в профессиональном футболе.

На прошлой неделе Болт забил два гола в товарищеском матче за футбольный клуб «Централ Кост Маринерс», но австралийская команда до сих пор не предложила 32-летнему ямайцу контракт.

«Валлетта» – 24-кратный чемпион Мальты, 13-кратный обладатель Кубка страны.

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