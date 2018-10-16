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Чемпион Мальты «Валлетта» предложил Усэйну Болту 2-летний контракт

Чемпион Мальты предложил Болту 2-летний контракт
Eurosport

1 час назад

Команда из карликовой страны исполнит мечту ямайца.

Мальтийский футбольный клуб «Валлетта» предложил двухлетний контракт восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту.

По словам управляющего директора «Валлетты» Жасстона Слимена, клуб надеется подписать контракт с Болтом до 13 декабря, чтобы тот принял участие в матче за Суперкубок страны против «Бальцана». «Мы всегда рады чемпиону и считаем, что нет ничего невозможного», – приводит слова Слимена ESPN.

Болт, завершивший карьеру в легкой атлетике по окончании чемпионата мира-2017, неоднократно заявлял, что хочет попробовать силы в профессиональном футболе.

  • На прошлой неделе Болт забил два гола в товарищеском матче за футбольный клуб «Централ Кост Маринерс», но австралийская команда до сих пор не предложила 32-летнему ямайцу контракт.
  • «Валлетта» – 24-кратный чемпион Мальты, 13-кратный обладатель Кубка страны.

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