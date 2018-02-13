Неймар вступился за напа «Реала», которого загнобили за провокационное празднование в Бразилии

Дело в том, что Винисиус побежал отмечать гол перед фанатами принципиальных соперников из «Ботафого». Арбитр посчитал этот жест провокацией и показал 17-летнему Жуниору желтую карточку.

В бразильских медиа началась такая истерия, что не выдержал даже Неймар. «Если твоя команда побеждает, ты дурачишься и получаешь за это наказание, то тогда футбол – скучная игра», – написал Неймар в одном из популярных в Бразилии футбольных инстаграмов.

«Фламенго» победил «Ботафого» со счетом 3:1 в матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро.

Летом 2018-го Жуниор перейдет в «Реал» за 45 миллионов евро, после чего отправится в аренду во «Фламенго» на один сезон.

«Фламенго», дитя заката. 16-летний бразилец, который соблазнил «Реал» на 45 миллионов

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами