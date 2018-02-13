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Неймар вступился за напа «Реала», которого загнобили за провокационное празднование в Бразилии

Неймар вступился за напа «Реала», которого загнобили за провокационное празднование в Бразилии
Eurosport

1 час назад

Винисиус Жуниор забил за «Фламенго» в дерби Рио, но его осуждают до сих пор.

Дело в том, что Винисиус побежал отмечать гол перед фанатами принципиальных соперников из «Ботафого». Арбитр посчитал этот жест провокацией и показал 17-летнему Жуниору желтую карточку.

В бразильских медиа началась такая истерия, что не выдержал даже Неймар. «Если твоя команда побеждает, ты дурачишься и получаешь за это наказание, то тогда футбол – скучная игра», – написал Неймар в одном из популярных в Бразилии футбольных инстаграмов.

  • «Фламенго» победил «Ботафого» со счетом 3:1 в матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро.
  • Летом 2018-го Жуниор перейдет в «Реал» за 45 миллионов евро, после чего отправится в аренду во «Фламенго» на один сезон.

«Фламенго», дитя заката. 16-летний бразилец, который соблазнил «Реал» на 45 миллионов

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