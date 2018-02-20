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Бразильский футболист зверски избил болбоя, который слишком горячо обрадовался голу
День жестокого файтинга в Латинской Америке.
Матч четвертой бразильской лиги между «Комерсиал» и «Операрио» завершился мощной дракой между болбоем и игроком гостей.
«Комерсиал» открыл счет в добавленное время и выиграл встречу, чем очень порадовал одного из местных болбоев и расстроил соперника. Самый рассерженный игрок «Операрио» отыгрался на мальчике, подающем мячи: футболист несколько раз ударил парня по голове и лицу и разбил ему нос.
За болбоя вовремя вступились местные игроки.
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