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Бразильского вратаря сморило на поле, и он пропустил самый нелепый мяч в карьере

Бразильского вратаря сморило на поле, и он пропустил самый нелепый мяч в карьере
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 45 мин. назад

Кто-то поставил беднягу на паузу.

В ответном матче 1/4 финала Лиги Паулиста «Сан-Паулу» выиграл у «Сан-Каэтано» – 2:0.

Первый гол в матче привез голкипер «Сан-Каэтано» Эноке Паес. Он долго не решался выбить мяч в поле, в результате дождался нападающего и подарил ему самый легкий гол в карьере.

  • По сумме двух матчей «Сан-Паулу» победил соперника со счетом 2:1.
  • «Сан-Паулу» стал первым полуфиналистом турнира. Другие участники полуфинала определятся в ночь с 21 на 22 марта.

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