Парень из «Гремио» понял, что на таком огороде кружева не пройдут, и мощно пальнул в девятину

В первом матче полуфинала чемпионата штата Гаучо между «Авенидой» и «Гремио» счет был открыт отличным дальним ударом.

Полузащитник «Гремио» Рамиро получил передачу, понял, что расчехлять финты на таком поле бессмысленно, и бомбанул в левую девятку без шансов для кипера.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Гремио». Один из мячей забил Луан.

Этот гол стал для Рамиро первым в 2018-м.

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