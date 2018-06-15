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Globo Esporte: «Реал» выложил 45 млн евро за 17-летнего технаря, которого сравнивают с Неймаром

Globo Esporte: «Реал» выложил 45 млн евро за 17-летнего технаря, которого сравнивают с Неймаром
Eurosport

2 ч. назад

Будущая мечта шейхов приедет в Мадрид в 2019-м.

Очередной бразильский суперталант Родриго станет игроком «Реала». Мадридцы договорились о трансфере с «Сантосом». Покупка 17-летнего футболиста обойдется клубу Флорентино Переса в 45 млн евро, из которых 40 будут выплачены «Сантосу», 5 – агентам футболиста.

Родриго останется в «Сантосе» до лета 2019 года и перейдет в «Реал» после 18-летия. Как передает Globo Esporte, официально о сделке будет объявлено в ближайшие часы.

  • В сезоне-2018 Родриго провел 15 матчей в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес. На счету вингера 6 голов и 2 голевые передачи.
  • В число знаменитых воспитанников «Сантоса» входят Пеле и самый дорогой футболист в истории Неймар.

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