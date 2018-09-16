Игроки «Фламенго» и «Васко да Гама» вытолкали с поля заглохшую машину медпомощи

«Фламенго» сыграл вничью с «Васко да Гама» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии – 1:1.

Когда один из игроков получил травму, на поле появилась машина скорой помощи. Выполнив свои обязанности, медработники обнаружили, что машина не заводится – тогда футболисты двух команд дружно подтолкнули ее, и зажигание включилось.

Голами в прошедшем матче отметились Андрес Риос («Васко да Гама») и Луис Густаво («Фламенго»).

В чемпионате Бразилии участвуют 20 команд. На данный момент «Фламенго» занимает четвертую строчку, «Васко да Гама» – 17-ю.

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