twitter

Игроки «Фламенго» и «Васко да Гама» вытолкали с поля заглохшую машину медпомощи

Игроки «Фламенго» и «Васко да Гама» вытолкали с поля заглохшую машину медпомощи
Eurosport

1 час назад

Сначала помогают тебе, а потом помогаешь ты.

«Фламенго» сыграл вничью с «Васко да Гама» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии – 1:1.

Когда один из игроков получил травму, на поле появилась машина скорой помощи. Выполнив свои обязанности, медработники обнаружили, что машина не заводится – тогда футболисты двух команд дружно подтолкнули ее, и зажигание включилось.

  • Голами в прошедшем матче отметились Андрес Риос («Васко да Гама») и Луис Густаво («Фламенго»).
  • В чемпионате Бразилии участвуют 20 команд. На данный момент «Фламенго» занимает четвертую строчку, «Васко да Гама» – 17-ю.

Матч чемпионата Норвегии прервали из-за снега, который убирали трактором

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Бразилии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - ФК «Лос-Анджелес» забил «Нью-Ингланду» после атаки, в которой коряво было абсолютно все

01:56
Популярные видео
Уникальный флюк Хокинса в матче против О'Салливана. Кажется, будто Барри специально играл так
 29 просмотров2 ч
Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч
7 419 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться