Псих из Бразилии подумал, что он Стивен Сигал, и чуть не оторвал сопернику ногу. Судья дал желтую

В 24-м туре чемпионата Бразилии «Витория» и «Ботафого» устроили огненную войнушку, закончив игру со счетом 3:4.

Ситуация раскалилась с первых же секунд – Лукас Фернандес из «Витории» открыл счет уже на стартовой минуте. А на шестой Эрик из «Ботафого» едва не завершил карьеру Лукасу Рибейро. Лидер гостей пошел прямой ногой прямо в колено защитнику хозяев – хруст слышали даже на МКС. За жесточайший фол Эрик получил всего лишь желтую карточку.

По чистому везению нога Рибейро не превратилась в ногу кузнечика, и Лукас доиграл матч.

В результате мясник Эрик забил гол, который стал победным для «Ботафого».

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