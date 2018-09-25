В Бразилии Дейверсон из «Палмейраса» так фальшиво нырнул, что теперь обязан сменить имя на Дайверсон

В 26-м туре чемпионата Бразилии «Спорт Ресифи» принимал «Палмейрас».

Гости лидировали после гола Вильяна на 80-й минуте и удерживали преимущество. На 94-й минуте нападающий «Палмейраса» Дейверсон пошел на перехват и выбежал из-за спины игрока «Спорта» Сандера.

Защитник махнул мимо мяча и зацепил воздух, но Дейверсон вылетел за пределы поля и изобразил адские мучения. Чтобы судья уж точно понял, что это был фол, форвард встал и после этого еще разок фальшиво покорчился от боли перед арбитром.

Когда рефери Пауло Роберто Алвес Жуниор подбежал к Дейверсону, чтобы дать ему желтую карточку, бразилец шустро показал, что ничего не было, и ускакал от него.

«Палмейрас» удержал победу над «Спорт Ресифи» – 1:0.

В 16 матчах чемпионата Бразилии Дейверсон забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Псих из Бразилии подумал, что он Стивен Сигал, и чуть не оторвал сопернику ногу. Судья дал желтую

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