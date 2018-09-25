Eurosport
В Бразилии Дейверсон из «Палмейраса» так фальшиво нырнул, что теперь обязан сменить имя на Дайверсон
Брызги докатятся до вашего дома.
В 26-м туре чемпионата Бразилии «Спорт Ресифи» принимал «Палмейрас».
Гости лидировали после гола Вильяна на 80-й минуте и удерживали преимущество. На 94-й минуте нападающий «Палмейраса» Дейверсон пошел на перехват и выбежал из-за спины игрока «Спорта» Сандера.
Защитник махнул мимо мяча и зацепил воздух, но Дейверсон вылетел за пределы поля и изобразил адские мучения. Чтобы судья уж точно понял, что это был фол, форвард встал и после этого еще разок фальшиво покорчился от боли перед арбитром.
Когда рефери Пауло Роберто Алвес Жуниор подбежал к Дейверсону, чтобы дать ему желтую карточку, бразилец шустро показал, что ничего не было, и ускакал от него.
- «Палмейрас» удержал победу над «Спорт Ресифи» – 1:0.
- В 16 матчах чемпионата Бразилии Дейверсон забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Псих из Бразилии подумал, что он Стивен Сигал, и чуть не оторвал сопернику ногу. Судья дал желтую