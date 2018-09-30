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Гений из «Гремио» эффектно открылся и забил победный мяч пяткой в компенсированное время
Нервы крепче канатов.
В Бразилии в самом разгаре чемпионат страны и на чемпионство претендуют сразу пять команд. Один из главных фаворитов, «Гремио», обыграл на выезде «Флуминенсе» (1:0).
Матч катился к нулевой ничье, но на последней компенсированной минуте вышедший на замену 22-летний нападающий Эвертон Соуза вышел один на один с вратарем и забил красивейший мяч.
- Победа позволила «Гремио» остаться на третьем месте с 50 очками.
- Впереди «Палмейрас» (50 баллов) и «Сан-Паулу» (51).
- «Гремио» лишь дважды выигрывал чемпионат Бразилии (1981, 1996).
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