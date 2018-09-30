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Дико смешной флэшмоб игроков «Фламенго» и «Баии»: четыре финта Гатагова за 15 секунд

Дико смешной флэшмоб игроков «Фламенго» и «Баии»: четыре финта Гатагова за 15 секунд
Eurosport

26 мин. назад

Четыре (!!!) раза!

Футболисты «Баии» и «Фламенго» скатали нулевую ничью в матче чемпионата Бразилии, и это совсем неудивительно: достаточно пересмотреть один из эпизодов встречи.

В нем за 15 секунд два игрока хозяев и один футболист гостей исполнили знаменитый финт Гатагова. Один из технарей «Баии» отдал трибьют легенде русского футбола дважды подряд.

  • Главный момент в карьере Алан Гатагов исполнил в матче «Локомотива» и «Сатурна» в 2010 году.
  • Последним клубом гения была эстонская «Левадия».
  • С февраля 2017 года 27-летний футболист остается свободным агентом.

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