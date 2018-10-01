Танковый проход и пушечный удар бразильского гения заставили маскота биться об землю
Неудержимый.
Бразильский нападающий «Сеары» Артур Мендонса Кабрал забил победный гол в матче чемпионата страны против «Шапекоэнсе».
20-летний парень поборолся за мяч около центрального круга, ушел от защитника и, войдя в штрафную, мощнейшим ударом чуть не порвал сетку в районе ближней девятки, сделав счет 2:1.
- «Сеара» закончила матч с еще более комфортным преимуществом – 3:1.
- Хозяева благодаря победе вышли из зоны вылета на 15-е место.
- Артур забил четвертый гол в 20 матчах сезона-2018.
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