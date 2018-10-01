twitter

Танковый проход и пушечный удар бразильского гения заставили маскота биться об землю

Танковый проход и пушечный удар бразильского гения заставили маскота биться об землю
Eurosport

1 час назад

Неудержимый.

Бразильский нападающий «Сеары» Артур Мендонса Кабрал забил победный гол в матче чемпионата страны против «Шапекоэнсе».

20-летний парень поборолся за мяч около центрального круга, ушел от защитника и, войдя в штрафную, мощнейшим ударом чуть не порвал сетку в районе ближней девятки, сделав счет 2:1.

  • «Сеара» закончила матч с еще более комфортным преимуществом – 3:1.
  • Хозяева благодаря победе вышли из зоны вылета на 15-е место.
  • Артур забил четвертый гол в 20 матчах сезона-2018.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Бразилии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый промах Селби, после которого ему захотелось провалиться под землю

00:54
Популярные видео
Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
 662 просмотров20 ч
Сверхэмоциональная развязка фрейма, в котором Селби сначала оказался на коне, а потом под конем
1 132 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться