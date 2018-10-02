Сын Роналдиньо начал тренировки с «Крузейро». На просмотре он скрыл, кто его отец

13-летний сын легенды бразильского футбола Роналдиньо Жоао Мендес приступил к тренировкам в составе «Крузейро».

Юный нападающий перешел в клуб бразильской Серии А еще в августе 2018 года. Причем при отборе он намеренно скрыл, чей он сын, чтобы заслуги отца не влияли на его карьеру, сообщает Globo Esporte.

Мендес – левша. Его интересы представляет мать Жанаина.

Его отец завершил карьеру в январе 2018 года в возрасте 37 лет. Роналдиньо – чемпион мира-2002, обладатель «Золотого мяча»-2005.

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