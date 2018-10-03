twitter

«Коринтианс» выпустил форму в честь Айртона Сенны с автографом великого гонщика и золотыми нитями

«Коринтианс» выпустил форму в честь Айртона Сенны с автографом великого гонщика и золотыми нитями
Eurosport

45 мин. назад

Меньше чем через неделю клуб сыграет в ней.

«Коринтианс» представил третий комплект формы, посвященный трехкратному чемпиону мира в «Формуле-1» Айртону Сенне.

Дизайнеры формы вдохновлялись болидом Lotus, на котором выступал великий гонщик. Первый титул Сенна выиграл ровно 30 лет назад. На черную джерси нанесли 41 золотую полоску – количество побед Айртона в гонках. На груди нанесен автограф Айртона.

  • В этой форме «Коринтианс» сыграет 6 октября с «Фламенго».
  • Сенна погиб в 1994 году в аварии на Гран-при Сан-Марино. Он был болельщиком клуба из Сан-Паулу.
  • Технический спонсор клуба «мушкетеров» – Nike.

Айртон Сенна: «Прогнать страх мне помогает молитва»

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Бразилии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Макгилл обнаружил на столе жука и мило вынес его на трибуну

02:01
Популярные видео
Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер
3 412 просмотров24 ч
«Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ
11 366 просмотровВчера в 17:24
А еще вам может понравиться