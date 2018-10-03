«Коринтианс» выпустил форму в честь Айртона Сенны с автографом великого гонщика и золотыми нитями
Меньше чем через неделю клуб сыграет в ней.
«Коринтианс» представил третий комплект формы, посвященный трехкратному чемпиону мира в «Формуле-1» Айртону Сенне.
Дизайнеры формы вдохновлялись болидом Lotus, на котором выступал великий гонщик. Первый титул Сенна выиграл ровно 30 лет назад. На черную джерси нанесли 41 золотую полоску – количество побед Айртона в гонках. На груди нанесен автограф Айртона.
- В этой форме «Коринтианс» сыграет 6 октября с «Фламенго».
- Сенна погиб в 1994 году в аварии на Гран-при Сан-Марино. Он был болельщиком клуба из Сан-Паулу.
- Технический спонсор клуба «мушкетеров» – Nike.
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