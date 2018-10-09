Он вступил в партию, лечащую гомосексуализм, и подозревается в двоеженстве. Как дела у Роналдиньо

«Я жил мечтой ребенка. Поездки, победы, поражения, ничьи, национальные гимны, входы на стадион, раздевалки, подтрибунные помещения, все мои бутсы, все хорошие и плохие комбинации, мои личные награды, звезды, с которыми я играл. Это было прекрасно!» – формально Роналдиньо закончил с футболом 18 января этого года, когда написал слезливое прощальное письмо. После ухода из «Атлетико Минейро» бразилец скорее играл по инерции и переключился на раскрутку собственного имени в футбольно-политической сфере.

Начиная с 2015 года Ронни часто гастролировал по благотворительным матчам и привлекал внимание появлением в экзотических клубах. Бразилец щелкал зубами в товарке между эквадорскими командами, где рубился за местную «Барселону». Он подписал двухматчевый контракт с перуанским «Сьенсиано», поддержал футзальный турнир в Индии с участием легенд: Пола Скоулза, Райана Гиггза, Эрнана Креспо, Мичела Сальгадо и легенды футзала Фалькао. В итоге бывшая десятка «Барсы» поднял на индийцах 500 тысяч долларов и оформил пента-трик за «Гоа», а потом год гонял за «Драконов Дели».

Роналдиньо никогда не пренебрегал дружелюбием и соглашался на многие предложения. Бразилец под своим именем открыл академии в Порту-Алегри, Абу-Даби, Дубае и совместно с «Габалой» запустил футбольную школу в Баку, о чем рассказал президент клуба Тале Гейдаров: «Я сказал Роналдиньо, что он один из самых любимых моих футболистов. Так получилось, что мы начали переговоры. Он сказал нам, что заинтересован в этом». Академии функционируют больше двух лет, но пока не выстрелили воспитанниками в топ-чемпионатах.

РоналдиньоSID

В 2016 году «Барселона» пригласила Ронни на роль посла, который представляет клубные фонды, связанные с ЮНИСЕФ, и захаживает на официальные мероприятия. Легенда сине-гранатовых с удовольствием приземлилась на пост и занялась превознесением Месси. Куратор Лео и до этого лестно отзывался о нем, но после вступления в должность Роналдиньо защекотал аргентинца похвалой вроде этой: «Когда Месси завершит карьеру, клубу стоит вывести из обращения десятый номер».

До прихода в «Барсу» Роналдиньо попробовал себя в музыкальной индустрии и кинематографе. Бразилец дебютировал в «Кикбоксере-6» и сыграл вместе с Тайсоном и Ван-Даммом, а режиссер фильма в интервью признался: «Кроме харизмы у Роналдиньо есть 66 миллионов подписчиков в соцсетях, это будет незаменимо в раскрутке фильма». Музыкой он занялся чуть позже: в марте прошлого года Роналдиньо опубликовал сольный трек с лиричным названием «Sozinho» («Одинокий»), где рефлексировал на тему одиночества, и объявил о сотрудничестве с друзьями-музыкантами Хорхе Версильо и Алексом Нунесом.

Ронни продолжил актерские похождения в рекламах Nike. Компания открыла линию с его именем и сшила бутсы сразу после завершения карьеры, перевыпустила золотые шиповки, в которых он выиграл ЛЧ, и делала главным героем в рекламах – в последней бразилец сыграл всех персонажей.

Бутсы РоналдиньоEurosport

Перед Кубком Конфедераций-2017 Ронни добрался и до России. Сначала он сыграл в матче легенд в Казани и Питере, а потом поучаствовал в матче к юбилею Владимира Путина и бегал за команду Кадырова. Второй раз бразилец посетил Россию перед ЧМ и снялся в рекламном ролике для «Магнита», который устроил акцию с коллекцией атрибутики от Роналдиньо. Экс-футболист «Милана» засветился в академии и на стадионе «Краснодара» и сфоткался на фоне граффити со своим изображением.

Несмотря на радужный характер, бразилец не обошелся без скандалов. Самый громкий – женитьба на двух бразильянках, которую Роналдиньо опроверг. Он долгое время встречался с Присциллой Коэльо, а в 2016 году к паре присоединилась Беатрису Суазе. В инстаграме Ронни трио часто тусит вместе, а приятель бразильца слил прессе информацию о свадьбе в августе, сказав, что готовит музыку для праздника. В Бразилии запрещено двоеженство, поэтому Волшебник остановился на гражданском браке и переключил внимание журналистов на партийные перестановки.

Роналдиньо числился в социально-христианской партии, которая отличалась радикальными взглядами: партия выступила против приюта беженцев с Ближнего Востока и декриминализации наркотиков. Пресса пустила слух о том, что бразилец баллотируется в сенат от этой политорганизации, но в итоге футболист променял ее на еще более жесткую партию.

Ронни вошел в состав республиканской партии, лидер которой, Марсело Кривелла, пропагандировал принудительное лечение гомосексуализма, отрицал теорию эволюции и запрещал исследование стволовых клеток. В 2017-м году Кривелла заделался мэром Рио-де-Жанейро, но все оказалось не так страшно, как казалось.

После шума Роналдиньо вновь уделил время футболу и открыл криптовалюту Ronaldinho Soccer coin. В программу проекта входит стройка новой академии и стадионов с системой виртуальной реальности, поэтому бразилец вновь удачно вложился в свой бренд, который регулярно мелькает даже после завершения карьеры.

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