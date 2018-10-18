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Судья совершил преступление против футбола, отменив бесподобный голасо «Коринтианса»

Судья совершил преступление против футбола, отменив бесподобный голасо «Коринтианса»
Eurosport

13 мин. назад

Самый красивый незасчитанный мяч года.

В ответном матче Кубка Бразилии «Коринтианс» уступил «Крузейро» и вылетел из турнира. Особенно обидно фанатам «мушкетеров» должно быть за фантастический гол, который мог изменить судьбу противостояния.

На 68-й минуте при счете 1:1 Педриньо уложил мяч с 30 метров, но чудо-голасо отменил арбитр. За несколько секунд до этого он усмотрел нарушение правил против футболиста «Крузейро».

  • На 82-й минуте «Коринтианс» пропустил решающий мяч и проиграл 1:2. В первом матче «Крузейро» тоже был сильнее со счетом 1:0.
  • За 26 матчей 2018 года Педриньо забил лишь однажды.

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