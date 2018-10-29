24-летнего футболиста «Сан-Паулу» жестоко убили, перед смертью отрезав ему гениталии

24-летний полузащитник «Сан-Паулу» Даниэл Фрейтас был найден мертвым.

По информации TalkSport, на теле мужчины найдено два глубоких пореза на шее, Даниэл был почти обезглавлен. И, что самое страшное, убийцы отрезали ему пенис. Труп Даниэла обнаружили в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс – муниципалитете Бразилии, – оставленным в кустах.

«Сан-Паулу» объявил о смерти футболиста в официальном твиттер-аккаунте.

Права на Фрейтаса принадлежали «Сан-Паулу», но последним клубом, за которой выступал мужчина, был «Сан-Бенту» из бразильской Серии В.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках