Мужчина, отрезавший Фрейтасу гениталии: «Он насиловал мою жену. Любой поступил бы так же»

Подробности самого жуткого убийства последних месяцев в спорте.

29 октября бразильские СМИ опубликовали новость о страшной смерти 24-летнего игрока Даниэла Фрейтаса. Мертвеца нашли в кустах, на его теле были обнаружены следы надругательств: два глубоких пореза на шее, которые почти обезглавили мужчину, и отрезанный пенис. Следователи выявили трех подозреваемых по уголовному делу: 38-летнего бизнесмена Эдисона Бриттеса Джуониора, его жену Кристину и 18-летнюю дочь Аллану. Глава семейства Эдисон прокомментировал инцидент в эфире бразильского ТВ, передает News.com.au.

В вечер перед смертью Фрейтас пришел в дом Бриттесов на день рождения Алланы. Как передали друзья погибшего, в тот день Даниэл рассылал всем сообщения с намерением «съесть [с сексуальным подтекстом] мать именинницы». Еще у следствия есть фото, на которых футболист сидит рядом с женщиной, похожей на Кристину.

«Даниэл зашел в нашу комнату, скинул свои вещи и запер дверь. Сначала я постучался, а потом смог зайти – он сидел верхом на моей жене, которая в этот момент кричала и звала на помощь. То, что я сделал, сделал бы любой мужчина на моем месте, потому что та женщина была не только моей женой – это была каждая женщина в Бразилии. Это могла быть ваша дочь, сестра, мать или супруга.

Слухи распространяются быстро, но у моей жены (тем более – дочери) никогда ничего с Фрейтасом не было. Правда выйдет наружу. Я хочу, чтобы все понимали – ради сохранения чести семьи такое сделал бы каждый. Я оттолкнул его от своей жены и бросил на пол эту тварь», – рассказал Эдисон Бриттес телеканалу.

Расследование продолжается.

Права на Фрейтаса принадлежали «Сан-Паулу», но последним клубом, за которой выступал мужчина, был «Сан-Бенту» из бразильской Серии В.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме