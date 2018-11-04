Other Agency

Соуза посвятил гол ультраправому президенту Бразилии, Виллиан респектнул ему в сторис

Соуза посвятил гол ультраправому президенту Бразилии, Виллиан респектнул ему в сторис
Eurosport

26 мин. назад

А ранее поддержку выказал Ронни.

В чемпионате Бразилии жара: «Сан-Паулу» и «Фламенго» ко второму тайму закатили по мячу, и один из них вышел слишком патриотическим.

Свой гол Диего Соуза из «Сан-Паулу» посвятил Жаиру Болсонару – человеку, победившему на президентских выборах в Бразилии 28 октября. Болсонару – бывший военный, он с симпатией относится к диктаторскому режиму Пиночета и с презрением – к сексуальным меньшинствам и иммигрантам.

До Соузы респект Болсонару выразил Виллиан. Бразильский полузащитник «Челси» опубликовал в инстаграме сторис с фотографией Жаира.

  • Во время предвыборной бразильской кампании Болсонару поддержали Роналдиньо и Ривалдо.
  • За это легенд бразильского футбола осудили пользователи твиттера, а «Барселона» лишила Роналдиньо статуса посла клуба.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Бразилии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Зацени прокат Поповой и Мозгова в образе «Могучих рейнджеров» и вспомни детство

04:23
Популярные видео
Игрок «Торонто» устроил безумные танцы на льду из-за шайбы, которая вдруг застряла у него в коньке
1 160 просмотров9 ч
«Детройт» настраивался на камбэк, но приговорил себя к поражению нелепой потерей перед воротами
 380 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться