Соуза посвятил гол ультраправому президенту Бразилии, Виллиан респектнул ему в сторис

В чемпионате Бразилии жара: «Сан-Паулу» и «Фламенго» ко второму тайму закатили по мячу, и один из них вышел слишком патриотическим.

Свой гол Диего Соуза из «Сан-Паулу» посвятил Жаиру Болсонару – человеку, победившему на президентских выборах в Бразилии 28 октября. Болсонару – бывший военный, он с симпатией относится к диктаторскому режиму Пиночета и с презрением – к сексуальным меньшинствам и иммигрантам.

До Соузы респект Болсонару выразил Виллиан. Бразильский полузащитник «Челси» опубликовал в инстаграме сторис с фотографией Жаира.

Во время предвыборной бразильской кампании Болсонару поддержали Роналдиньо и Ривалдо.

За это легенд бразильского футбола осудили пользователи твиттера, а «Барселона» лишила Роналдиньо статуса посла клуба.

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