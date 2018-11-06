Mirror слил фото бразильского игрока за несколько часов до смерти. Он лежит в постели с женой убийцы

Издание Mirror опубликовало фотографии 24-летнего футболиста Даниэла Фрейтаса незадолго до его смерти – игрок был жестоко убит в ночь с 26 на 27 октября.

Бразильские медиа сообщили об убийстве Фрейтаса 29 октября – его обнаружили в кустах с порезами на шее и отрезанными гениталиями. В убийстве признался 38-летний бизнесмен Эдисон Бриттес Джуониор: по его словам, он застал Фрейтаса в собственной спальне, пока тот насиловал его жену.

Теперь в распоряжении Mirror оказались фотографии футболиста за несколько часов (или даже минут) до его смерти – Фрейтас послал снимки из кровати, где спала жена Бриттеса Джуониора, нескольким друзьям.

Права на Фрейтаса принадлежали «Сан-Паулу», но последним клубом, за который он выступал, был «Сан-Бенту» из бразильской Серии В.

Помимо Бриттеса Джуониора, полиция арестовала его жену и дочь. Они подозреваются в том, что убеждали свидетелей не рассказывать об убийстве.

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