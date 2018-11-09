Mundo Deportivo: «Барселона» и «Реал» поспорят за 19-летнего защитника «Коринтианса» Лео Сантоса

«Барселона» и «Реал» заинтересованы в приобретении 19-летнего защитника «Коринтианса» Лео Сантоса.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» видит в Сантосе сменщика для 31-летнего Жерара Пике. Каталонцы находятся в поиске правоногого центрального защитника, так как и Самуэль Умтити, и Клеман Лангле – левши.

Конкуренцию в борьбе за Сантоса «сине-гранатовым» составит «Реал», который в последнее время активно работает на южноамериканском рынке. Летом нынешнего года мадридский клуб приобрел нападающего Винисиуса Жуниора, а в 2019-м к ним присоединится другой бразильский талант – Родриго Гоэс.

«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры с 24 очками.

«Реал» идет шестым, на счету «галактикос» 17 баллов.

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