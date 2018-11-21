Вратарь «Флуминенсе» сделал чемпионский сэйв и через секунду спас команду еще раз

20 ноября в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии «Флуминенсе» и «Сеара» разошлись без забитых мячей (0:0).

Но один из штрафных, едва не приведший к изменению счета на табло, десятикратно оживил матч. Вратарь «Флуминенсе» Жакоби в прыжке отразил мяч высоко вверх, потом рухнул на газон и еще раз спас ворота, когда в штрафную на добивание прибежали футболисты «Сеары».

«Флуминенсе» и «Сеара» делят соседние 13-ю и 14-ю строчки таблицы чемпионата Бразилии.

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