Бессовестная симуляция из чемпионата Бразилии, за которую стыдно было бы даже Бускетсу

В матче между бразильскими «Резенди» и «Фламенго» (1:1) нападающий «стервятников» Паоло Герреро продемонстрировал нулевый уровень актерских навыков, попытавшись симуляцией заработать штрафной.

Во втором туре Лиги Кариока Герреро был замечен в самой бессовестной симуляции в истории футбола. Когда соперник, даже не коснувшись Паоло, едва ли не в метре вытянул руки и выгнулся назад, перуанец картинно шлепнулся на газон.

Лига Кариока – это чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Ее действующий чемпион – «Ботафого».

В третьем туре «Фламенго» сыграет против «Ботафого», а «Резенди» – с «Кабофриенсе».

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