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Ты пересмотришь эту чумовую бисиклету минимум 10 раз

Ты пересмотришь эту чумовую бисиклету минимум 10 раз
Eurosport

9 ч. назад

Жемчужинка из Бразилии.

В рамках группового этапа Лиги Кариоки (чемпионат клубов штата Рио-де-Жанейро) «Фламенго» и «Резенди» сыграли вничью (1:1).

Нападающий «стервятников» Энрике Доурадо влепил в ворота «Резенди» отменную бисиклету, которая могла бы поспорить с творениями таких мастеров жанра, как Криштиану Роналду и Гарет Бэйл.

  • В 20 матчах бразильской Серии А-2017/18 нападающий забил 6 мячей.
  • Текущая трансферная стоиость игрока – 3,5 миллионов евро. В «Фламенго» игрок перешел из «Флуминенсе».
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