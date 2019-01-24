Other Agency
Ты пересмотришь эту чумовую бисиклету минимум 10 раз
Жемчужинка из Бразилии.
В рамках группового этапа Лиги Кариоки (чемпионат клубов штата Рио-де-Жанейро) «Фламенго» и «Резенди» сыграли вничью (1:1).
Нападающий «стервятников» Энрике Доурадо влепил в ворота «Резенди» отменную бисиклету, которая могла бы поспорить с творениями таких мастеров жанра, как Криштиану Роналду и Гарет Бэйл.
- В 20 матчах бразильской Серии А-2017/18 нападающий забил 6 мячей.
- Текущая трансферная стоиость игрока – 3,5 миллионов евро. В «Фламенго» игрок перешел из «Флуминенсе».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте