Ветеран из Бразилии забил бессовестно круто, а голкипер бессовестно глупо прохлопал мяч

В четверг «Алтус» и «Сантос» вступили в борьбу в первом раунде Кубка Бразилии. Клуб из высшего дивизиона разгромно выиграл – 7:1

34-летний полузащитник «Сантоса» Карлос Санчес пыром пробил настолько роскошно, что мяч, слегка нарушая законы физики, плюхнулся в дальнюю девятку. Голкипер «Алтуса» успел только смешно дернуться на месте и чуть отпрыгнуть назад.

Первый раунд Кубка Бразилии завершится 15 февраля.

В завершившемся сезоне чемпионата Бразилии «Сантос» занял 10 место.

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