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Ветеран из Бразилии забил бессовестно круто, а голкипер бессовестно глупо прохлопал мяч
Ты будешь попеременно то восхищаться, то возмущаться.
В четверг «Алтус» и «Сантос» вступили в борьбу в первом раунде Кубка Бразилии. Клуб из высшего дивизиона разгромно выиграл – 7:1
34-летний полузащитник «Сантоса» Карлос Санчес пыром пробил настолько роскошно, что мяч, слегка нарушая законы физики, плюхнулся в дальнюю девятку. Голкипер «Алтуса» успел только смешно дернуться на месте и чуть отпрыгнуть назад.
- Первый раунд Кубка Бразилии завершится 15 февраля.
- В завершившемся сезоне чемпионата Бразилии «Сантос» занял 10 место.
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