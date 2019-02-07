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Ветеран из Бразилии забил бессовестно круто, а голкипер бессовестно глупо прохлопал мяч

Ветеран из Бразилии забил бессовестно круто, а голкипер бессовестно глупо прохлопал мяч
Eurosport

9 мин. назад

Ты будешь попеременно то восхищаться, то возмущаться.

В четверг «Алтус» и «Сантос» вступили в борьбу в первом раунде Кубка Бразилии. Клуб из высшего дивизиона разгромно выиграл – 7:1

34-летний полузащитник «Сантоса» Карлос Санчес пыром пробил настолько роскошно, что мяч, слегка нарушая законы физики, плюхнулся в дальнюю девятку. Голкипер «Алтуса» успел только смешно дернуться на месте и чуть отпрыгнуть назад.

  • Первый раунд Кубка Бразилии завершится 15 февраля.
  • В завершившемся сезоне чемпионата Бразилии «Сантос» занял 10 место.
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