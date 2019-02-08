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10 человек погибли на тренировочной базе «Фламенго» из-за пожара

10 человек погибли на тренировочной базе «Фламенго» из-за пожара
Eurosport

37 мин. назад

Еще трое доставлены в больницу.

Десять человек погибли во время пожара на тренировочной базе молодежной команды «Фламенго».

О трагедии сообщает бразильское издание O Globo. Помимо десяти жертв, пострадали еще три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все трое доставлены в больницу. Пожар произошел в помещении, где спят игроки (в возрасте от 14 до 16 лет).

  • Возгорание началось в старой части тренировочной базы, которое недавно было отремонтировано. Как сообщают бразильские пожарные, огонь уже контролируется. О причинах возгорания не сообщается.
  • Официальной информации о личностях погибших пока нет, но наиболее вероятно, что все они – юные игроки «Фламенго».

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