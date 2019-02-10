«Это худшая трагедия за 123 года». В Рио-де-Жанейро сгорели юные футболисты «Фламенго»

8 февраля 2019 года стал для Бразилии трагедией года. На базе одного из самых популярных клубов страны «Фламенго» загорелись постройки, которые предназначались для проживания детей. 10 человек погибли, трое в тяжелом состоянии находятся в больнице, состояние еще 13 человек в норме.

Что произошло?

В 05:14 утра 8 февраля по бразильскому времени в кампусе «Фламенго» произошло короткое замыкание в одном из кондиционеров. Пожар распространился стремительно и за 10 минут покрыл все постройки. В 05:38 на место прибыли пожарные, а уже в 06:20 огонь был ликвидирован.

Пока что основной версией следствия остается короткое замыкание, которое произошло, по словам cотрудников, из-за урагана в городе. Вечером в среду Рио-де-Жанейро накрыло стихийное бедствие, которое и вызвало перепады в электросети. Исправный, опять же по словам сотрудников, кондиционер (они проводили его ТО в понедельник) не справился с резким скачком напряжения.

База «Фламенго» после трагедииGetty Images

Генеральный директор «Фламенго» Рейнальдо Белотти в официальном заявлении подтвердил версию следствия: «Произошла трагическая авария. Это произошло не по причине отсутствия профилактик или чего-то такого. Дети – наш самый большой актив. Мы проявляли полную осторожность».

Вместе с этим городской совет Рио-де-Жанейро заявил, что площадь, на которой произошло возгорание, хоть и было арендовано клубом, но предназначалось для автостоянки (подробнее в пункте: Кто виноват и что грозит «Фламенго»?).

Кто был внутри?

В корпусах в этот момент находились юные футболисты «Фламенго», причем все из них – приезжие из других городов. Из-за непогоды местных детей отправили на ночь по домам, а в злосчастных вагончиках остались только 27 человек. Команду до 17 лет пригласили на тестирование VAR на «Маракане» – отказаться они не могли. После возвращения в кампус только один парень решил поехать домой за город. Это спасло ему жизнь. Через несколько часов спастись удалось только 16 из 26 его товарищей.

Кто погиб?

Воспитанники академии «Фламенго». Всем жертвам возгорания было от 14 до 16 лет.

Многих из них считали будущим «селесао». 15-летний вратарь Кристиан Эсмерио выступал за Бразилию U-17 и привлекал внимание европейских клубов, 14-летний защитник Артур Винисиус де Баррос Силва Фрейтас бегал за сборную U-15, 15-летнего Хорхе Эдуардо через год ждали в основном составе «Фламенго», а в 15-летнего форварда Витора Исайа искренне верил бывший форвард «Реала» и сборной Бразилии Савио Бортолини.

Тела 8 из 10 погибших уже опознали родственники, причем для выяснения личности троих из них пришлось привлечь стоматологов. Себастьян Родригес, дядя Самуэля Томаса, прокомментировал случившееся с его племянником так: «Тела сгорели так, что их невозможно опознать».

Выяснять личности еще двоих погибших будут при помощи ДНК.

В каком состоянии спасшиеся?

16 человек успели выбежать из горящих строений и спастись. 13 из них не пострадали почти никак, а вот еще трое находятся в больнице – один в тяжелом состоянии. Кауан Нуньес, Франциско Диогу поступили с легкими ожогами и ссадинами, а больше всего не повезло Хонатану Крусу Вентуре. У парня обожжено около 30% тела.

Первых двоих уже отпустили из госпиталя после прохождения дыхательных упражнений (их легкие были поражены угарным газом), а вот за жизнь Хонатана врачам еще предстоит побороться.

Кто виноват и что грозит «Фламенго»?

Как уже упоминалось выше, руководство «Фламенго» немного виляет и точно что-то не договаривает.

Сертификат на обучение детей в спортшколе у клуба есть. Требования по предоставлению жилья юным футболистам на дату выдачи документа тоже имелись. Однако лицензия (действовала до 8 марта) на место поражения огнем выдавалась клубу для использования его, как автостоянки. Прошений об изменении характера использования и перелицензировании площадей по словам городского совета Рио от клуба не поступало.

Болельщики «Фламенго» поминают погибших детей-футболистовGetty Images

Сразу после трагедии «Фламенго» организовал полеты и ночлег для родственников в отелях Рио-де-Жанейро и пообещал доставить тела погибших, куда этого потребуют родственники, но это вряд ли спасет клуб от наказания. Прокуратура Рио-де-Жанейро уже изучает вопрос о принятии мер по надлежащей компенсации родственникам детей полученного ущерба. Велика вероятность, что некоторые активы клуба будут заблокированы.

Президент «Фламенго» Родольфо Ландим выступил с официальным заявлением почти сразу после трагедии: «Мы все встревожены. Это, безусловно, самая большая трагедия, которую этот клуб пережил за последние 123 года. Сейчас самое важное – посвятить себя попыткам свести к минимуму страдания и боль тех семей, которые пострадали. «Фламенго» сделает все возможное. Мы сотрудничаем с властями в установлении причины пожара. Мы в клубе испытываем огромную грусть».

Он также прокомментировал ситуацию с 21 неоплаченным штрафом за эксплуатацию помещений без лицензии: «Штрафы не имеют никакого отношения к трагедии».

NHJ do Brasil, арендодатель каркасных общежитий, в которых произошло возгорание, тоже высказался: «Страховку, кондиционер и противопожарную защиту должен был обеспечить арендатор [«Фламенго»]».

Кто и что еще сказал?

Соболезнования родственникам погибших уже высказали многие легенды бразильского футбола. Зико опубликовал инстаграме такое послание: «Такой шок получить эту новость с другой стороны света. Бог утешает родственников, которые потеряли своих детей, внуков, братьев, племянников».

А Роналдиньо написал в Твиттере: «Очень большая печаль, мои соболезнования всем знакомым и всей красно-черной нации. Ужасная трагедия!!!»

Футболисты основного состава и технический персонал не тренировались на следующий после трагедии день в память о жертвах.

Полуфинальный матч чемпионата Кариоки против «Флуминенсе» перенесен на 15 февраля.

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