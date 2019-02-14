Бандиты отобрали телефоны у игроков «Васко да Гама» после игры на «Маракане»

В первом полуфинальном матче Кубка Гуанабара «Васко да Гама» переиграл «Ресенде» со счетом 3:0.

После матча на стоянке рядом со стадионом «Маракана» на футболистов напали грабители – у игроков «Васко» отобрали мобильные телефоны, а еще у одного злоумышленники угнали автомобиль, сообщает Globo.

Представители клуба заявили, что футболисты не пострадали физически и отделались испугом.

Ответный матч между «Васко» и «Ресенде» запланирован на 20 марта.

В другом полуфинале 15 февраля «Фламенго» сыграет с «Флуминенсе».

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