Парень из «Ботафого» засадил с полполя и поверг аргентинский стадион в молчание

«Ботафого» разгромил в ответном матче 1/32 финала Копа Судамерикана аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» со счетом 3:0, особенно эффектным вышел третий гол бразильцев.

Алекс Сантана получил мяч почти на центральной линии и увидел, что вратарь хозяев далеко вышел из ворот, поэтому сильным ударом перекинул незадачливого голкипера оформив окончательный счет.

По сумме двух встреч «Ботафого» победил со счетом 4:0.

В 2019 году на счету Сантаны есть еще гол в Кубке Бразилии.

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