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Вагнер Лав вышел на замену и уже через 5 минут вколотил голасо в стиле джиу-джитсу

Вагнер Лав вышел на замену и уже через 5 минут вколотил голасо в стиле джиу-джитсу
Eurosport

1 час назад

Армейская школа.

Форвард «Коринтианса» Вагнер Лав перевел в дополнительное время ответным матч 1/32 финала Южноамериканского кубка против аргентинского «Расинга».

34-летний бразилец вышел на поле после перерыва и уже через пять минут сравнял счет эффектным ударом боковыми ножницами.

  • Противостояние дошло до серии пенальти, где точнее были парни из Бразилии – 4:3.
  • Вагнер играл за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год и частично в 2013 году.
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