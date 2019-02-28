Вагнер Лав вышел на замену и уже через 5 минут вколотил голасо в стиле джиу-джитсу

Форвард «Коринтианса» Вагнер Лав перевел в дополнительное время ответным матч 1/32 финала Южноамериканского кубка против аргентинского «Расинга».

34-летний бразилец вышел на поле после перерыва и уже через пять минут сравнял счет эффектным ударом боковыми ножницами.

Противостояние дошло до серии пенальти, где точнее были парни из Бразилии – 4:3.

Вагнер играл за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год и частично в 2013 году.

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