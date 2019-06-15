В Бразилии голкипер пришел на угловой ногами, а обратно в ворота уехал на мотоцикле
Вот что бывает, если на ворота ставить самого толстого.
В одном из дворовых (а, может, не дворовых) матчей в Бразилии случилось событие, от которого вы заорете перед экраном.
Команда в белом заработала угловой после прострела с правого фланга. На подачу корнера пошел их вратарь – вероятно, они отставали в счете. Во время подготовки к стандарту за воротами синих проехал мотоцикл.
Когда команда в синей форме отбилась, голкипер белых быстро побежал к байку и сел позади водителя. Мотоцикл оперативно доставил футболиста к воротам, но атака их соперников все равно не обогнала никого из защитников, опасности раме не возникло.
- Неизвестно, какой уровень футбольной лиги представляют игроки, но судя по твиту автора видео, они выступают в бразильском городе Варзее, штат Риу-Гранди-ду-Норти.
- По состоянию на 2014 год в Бразилии было зарегистрировано 2,1 миллиона футболистов, а также 29,208 клубов.
Ветеран из Бразилии забил бессовестно круто, а голкипер бессовестно глупо прохлопал мяч
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