Полузащитник «Форталезы» Жуниньо забил в свои ворота с центра поля в матче чемпионата Бразилии против «Атлетико Минейро».

Игроки «Форталезы» перепасовывались на средней линии, и Жуниньо чересчур сильно и неаккуратно послал мяч в сторону своих ворот. Голкипер не успел среагировать, и мяч оказался за его спиной – в сетке.

Позже Жуниньо исправился и реализовал пенальти.

Матч завершился со счетом 2:2.

После 11 туров «Атлетико Минейро» идет на четвертом месте, «Форталеза» – 14-я. Лидирует «Палмейрас».

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