Eurosport
В Бразилии игрок изобразил, что разговаривает сам с собой, чтобы не получить карточку
Клуб («Сантос») веселых и находчивых.
В матче 11-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Сантосом» произошел забавный случай.
Во втором тайме форвард гостей Мариньо нарушил правила перед штрафной. Он не согласился с рефери Эбером Лописом и громко поругался на него.
Но Мариньо увидел, что судья потянулся за карточкой. Футболист быстро сориентировался, прошел мимо Лописа и сделал вид, что ругается в воздух на происходящую действительность. И арбитр даже не показал бразильцу предупреждение.
- Матч получился горяченьким. Эбер Лопис на 49-й минуте удалил за вторую желтую защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, а 20 минут спустя уравнял составы и показал красную Жилсону из «Ботафого».
- «Сантос» все равно победил – 1:0. Единственный мяч забил как раз Мариньо на 79-й минуте.
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