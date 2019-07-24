В матче 11-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Сантосом» произошел забавный случай.

Во втором тайме форвард гостей Мариньо нарушил правила перед штрафной. Он не согласился с рефери Эбером Лописом и громко поругался на него.

Но Мариньо увидел, что судья потянулся за карточкой. Футболист быстро сориентировался, прошел мимо Лописа и сделал вид, что ругается в воздух на происходящую действительность. И арбитр даже не показал бразильцу предупреждение.

Матч получился горяченьким. Эбер Лопис на 49-й минуте удалил за вторую желтую защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, а 20 минут спустя уравнял составы и показал красную Жилсону из «Ботафого».

«Сантос» все равно победил – 1:0. Единственный мяч забил как раз Мариньо на 79-й минуте.

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