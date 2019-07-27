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Филипе Луис почти ответил на вопрос журналиста, но его прервал звук женского оргазма

Филипе Луис почти ответил на вопрос журналиста, но его прервал звук женского оргазма
Eurosport

30 мин. назад

Пусть и записанный.

Бывшего защитника мадридского «Атлетико» и «Челси» Филипе Луиса представили в бразильском «Фламенго».

Во время первой пресс-конференции латералю задал вопрос кто-то из журналистов. Филипе приготовился отвечать, но услышал звук женского стона во время секса. Очевидно, это запись, которая стояла на звонке у кого-то из репортеров.

Луис и сидящий рядом директор «Фламенго» Маркос Браз покатились со смеху, все находившиеся в комнате для пресс-конференций тоже громко засмеялись. Футболист вернулся к ответу на вопрос через какое-то время, когда журналисты успокоились.

  • 33-летний защитник сборной Бразилии подписал 2,5-летний контракт с «Фламенго».
  • Он провел в «Атлетико» шесть сезонов и отыграл 333 матча во всех турнирах.

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