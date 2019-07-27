Бывшего защитника мадридского «Атлетико» и «Челси» Филипе Луиса представили в бразильском «Фламенго».

Во время первой пресс-конференции латералю задал вопрос кто-то из журналистов. Филипе приготовился отвечать, но услышал звук женского стона во время секса. Очевидно, это запись, которая стояла на звонке у кого-то из репортеров.

Луис и сидящий рядом директор «Фламенго» Маркос Браз покатились со смеху, все находившиеся в комнате для пресс-конференций тоже громко засмеялись. Футболист вернулся к ответу на вопрос через какое-то время, когда журналисты успокоились.

33-летний защитник сборной Бразилии подписал 2,5-летний контракт с «Фламенго».

Он провел в «Атлетико» шесть сезонов и отыграл 333 матча во всех турнирах.

«Можете оштрафовать меня». Конте прервал пресс-конференцию из-за звонка жены

Качай приложение Eurosport для iOS или Android