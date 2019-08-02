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Дани Алвес подписал 3-летний контракт с «Сан-Паулу»

Дани Алвес подписал 3-летний контракт с «Сан-Паулу»
Eurosport

1 час назад

Жаль, вполне мог еще позажигать в Европе.

Экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес вернулся на родину. Бразилец подписал контракт с «Сан-Паулу».

Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до декабря 2022 года. В «Сан-Паулу» Алвес пришел свободным агентом.

  • Алвес в начале карьеры выступал за «Байю». Он уехал из Бразилии 16 лет назад – в 2003 году.
  • За последний свой клуб – «ПСЖ» – Дани играл с 2017 по 2019 год.

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