Защитник сборной Бразилии Даниэл Алвес предстал перед болельщиками своего нового клуба «Сан-Паулу».

На презентацию на стадион «Эштадиу де Морумби» пришли около 40 тысяч фанатов. Клуб устроил шоу с пиротехникой и фейерверками. В присутствии ветеранов «Сан-Паулу» футболку с 10-м номером Алвесу вручил бывший игрок клуба Кака. Под крики ликующей толпы Дани надел новую майку и поцеловал эмблему команды.

«Хочу сказать, что «Сан-Паулу» приобрел не футболиста. «Сан-Паулу» получил такого же фаната, как и вы. Спасибо большое за теплый прием. Но хватит слов, пора приниматься за дело. Вместе», – сказал болельщикам Дани.

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На «Морумби» также показали заранее записанные видеообращения к Алвесу от опорника сборной Бразилии Каземиро и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

·36-летний Дани Алвес – самый титулованный игрок в истории футбола. У него 40 трофеев за всю карьеру. А также бразилец занимает второе место по числу европейских наград и уступает по этому показателю лишь Паоло Мальдини.

Алвес в августе 2019-го подписал трехлетний контракт с «Сан-Паулу». Экс-латераль «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ» неоднократно заявлял, что всю жизнь мечтал поиграть за «Сан-Паулу».

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