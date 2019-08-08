Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» с русской девушкой
Неразлучная парочка.
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» с русской подругой Екатериной Дорожко.
Девушка бразильца выложила в инстаграме совместное фото с базы клуба.
Ранее Адриано заключил с «Палмейрасом» контракт на четыре года.
- Форвард выступал за «Спартак» с января 2017 года, выиграл в составе красно-белых чемпионат и Суперкубок России.
- До перехода в «Палмейрас» на бразильца также претендовал «Фламенго».
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