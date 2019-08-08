Instagram

Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» с русской девушкой

Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» с русской девушкой
Eurosport

8 мин. назад

Неразлучная парочка.

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» с русской подругой Екатериной Дорожко.

Девушка бразильца выложила в инстаграме совместное фото с базы клуба.

Ранее Адриано заключил с «Палмейрасом» контракт на четыре года.

  • Форвард выступал за «Спартак» с января 2017 года, выиграл в составе красно-белых чемпионат и Суперкубок России.
  • До перехода в «Палмейрас» на бразильца также претендовал «Фламенго».

Луис Адриано подарил возлюбленной модели новый Porsche. А она дарит ему и миру красоту и тепло

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте