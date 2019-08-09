Адриано поцеловался со своей русской девушкой на презентации в «Палмейрасе»
Несмотря на то, что у форварда живет семья в Бразилии.
На представление в бразильском «Палмейрасе» экс-форвард «Спартака» Луис Адриано пришел вместе с русской подругой Екатериной Дорожко.
Самым запоминающимся моментом мероприятия стал поцелуй парочки, фото которого выложила Дорожко в сторис инстаграма.
- Адриано получил в «Палмейрасе» 10-й номер. Луис подписал с клубом четырехлетний контракт.
- У форварда есть жена и трое детей.
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