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Адриано поцеловался со своей русской девушкой на презентации в «Палмейрасе»

Адриано поцеловался со своей русской девушкой на презентации в «Палмейрасе»
Eurosport

1 час назадОбновлено 8 мин. назад

Несмотря на то, что у форварда живет семья в Бразилии.

На представление в бразильском «Палмейрасе» экс-форвард «Спартака» Луис Адриано пришел вместе с русской подругой Екатериной Дорожко.

Самым запоминающимся моментом мероприятия стал поцелуй парочки, фото которого выложила Дорожко в сторис инстаграма.

  • Адриано получил в «Палмейрасе» 10-й номер. Луис подписал с клубом четырехлетний контракт.
  • У форварда есть жена и трое детей.

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