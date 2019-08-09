Роберто Карлос закрутил фирменную дугу так, что Витор Байя даже не дернулся
Хоть сейчас можно выпускать за сборную на штрафные.
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос и экс-вратарь сборной Португалии Витор Байя устроили шоу прямо в парке.
Португалец встал в ворота, а Карлос пробил штрафной (правда, без стенки). Мяч по невероятной дуге попал прямо впритирку со штангой. Байя даже не дернулся.
- Роберто Карлос – чемпион мира-2002, победитель трех розыгрышей Лиги чемпионов в составе «Реала».
- Байя – обладатель трех еврокубковых трофеев: Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
Отличный скилл Роберто Карлоса, который не глядя перевел мяч пяткой на фланг
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