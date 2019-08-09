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Роберто Карлос закрутил фирменную дугу так, что Витор Байя даже не дернулся

Роберто Карлос закрутил фирменную дугу так, что Витор Байя даже не дернулся
Eurosport

1 час назад

Хоть сейчас можно выпускать за сборную на штрафные.

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос и экс-вратарь сборной Португалии Витор Байя устроили шоу прямо в парке.

Португалец встал в ворота, а Карлос пробил штрафной (правда, без стенки). Мяч по невероятной дуге попал прямо впритирку со штангой. Байя даже не дернулся.

  • Роберто Карлос – чемпион мира-2002, победитель трех розыгрышей Лиги чемпионов в составе «Реала».
  • Байя – обладатель трех еврокубковых трофеев: Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Отличный скилл Роберто Карлоса, который не глядя перевел мяч пяткой на фланг

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