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«У нас примерно вот такая получится». Девушка Адриано предположила, как будет выглядеть их дочь

«У нас примерно вот такая получится». Девушка Адриано предположила, как будет выглядеть их дочь
Eurosport

44 мин. назад

Когда уже пополнение в семье?

Екатерина Дорожко, девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, предположила, как будет выглядеть их совместная дочь.

«Ты готова родить ребенка с курчавыми волосами, чернокожего?» – спросил один из подписчиков Дорожко в инстаграме.

«У нас примерно вот такая получится», – ответила Екатерина, прикрепив к посту снимок смуглой девочки.

  • Летом нынешнего года Адриано перешел в «Палмейрас» из московского «Спартака».
  • В 2017 году бразилец в составе красно-белых стал чемпионом России.

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