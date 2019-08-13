Екатерина Дорожко, девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, предположила, как будет выглядеть их совместная дочь.

«Ты готова родить ребенка с курчавыми волосами, чернокожего?» – спросил один из подписчиков Дорожко в инстаграме.

«У нас примерно вот такая получится», – ответила Екатерина, прикрепив к посту снимок смуглой девочки.

Летом нынешнего года Адриано перешел в «Палмейрас» из московского «Спартака».

В 2017 году бразилец в составе красно-белых стал чемпионом России.

Адриано поцеловался со своей русской девушкой на презентации в «Палмейрасе»

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