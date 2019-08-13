«У нас примерно вот такая получится». Девушка Адриано предположила, как будет выглядеть их дочь
Когда уже пополнение в семье?
Екатерина Дорожко, девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, предположила, как будет выглядеть их совместная дочь.
«Ты готова родить ребенка с курчавыми волосами, чернокожего?» – спросил один из подписчиков Дорожко в инстаграме.
«У нас примерно вот такая получится», – ответила Екатерина, прикрепив к посту снимок смуглой девочки.
- Летом нынешнего года Адриано перешел в «Палмейрас» из московского «Спартака».
- В 2017 году бразилец в составе красно-белых стал чемпионом России.
Адриано поцеловался со своей русской девушкой на презентации в «Палмейрасе»
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